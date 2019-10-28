مفاجأتان في كأس مصر بخروج ألعاب دمنهور وغزل المحلة

حضرت المفاجآت في الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر، بخروج ألعاب دمنهور وغزل المحلة.

مركز شباب ميت الخولي الذي يلعب في القسم الثالث، أخرج ألعاب دمنهور بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وبعد التعادل 1-1، أقصى كفر الشيخ الهابط مؤخرا للقسم الثالث غزل المحلة بركلات الترجيح أيضا.

المنصورة نجا من مفاجأة شباب العبور وتأهل لدور الـ32 بالفوز 2-1، فيما تمكن أبو قير للأسمدة من الفوز على شربين 2-0.

اتحاد نبروه هزم الحامول 2-0، فيما فاز السنبلاوين على عمال المنصورة 3-1.

سبورتنج أقصى بني عبيد بالفوز عليه 2-0، فيما فاز الشرقية على نادي النوبة 4-1.

بيلا مر على حساب بلطيم بالفوز 1-0، فيما احتاج الأوليمبي لركلات الترجيح للمرور من الرجاء المطروحي.

الجزيرة مطروح فاز على الحرية 1-0، فيما صعد عرب الرمل على حساب المطرية 2-1.

ونهاية، فاز غزل شبين على المعمورة 1-0.

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