مفاجأتان في كأس مصر بخروج ألعاب دمنهور وغزل المحلة

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 17:30

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر

حضرت المفاجآت في الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر، بخروج ألعاب دمنهور وغزل المحلة.

مركز شباب ميت الخولي الذي يلعب في القسم الثالث، أخرج ألعاب دمنهور بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

وبعد التعادل 1-1، أقصى كفر الشيخ الهابط مؤخرا للقسم الثالث غزل المحلة بركلات الترجيح أيضا.

أخبار متعلقة

نتائج تمهيدي كأس مصر.. فوز منتخب السويس في جولة بلا مفاجآت تأجيل 14 مباراة في تمهيدي كأس مصر في الدرجة الثانية - مواجهات ثنائية في تمهيدي كأس مصر تحت تهديد الأمطار

المنصورة نجا من مفاجأة شباب العبور وتأهل لدور الـ32 بالفوز 2-1، فيما تمكن أبو قير للأسمدة من الفوز على شربين 2-0.

اتحاد نبروه هزم الحامول 2-0، فيما فاز السنبلاوين على عمال المنصورة 3-1.

سبورتنج أقصى بني عبيد بالفوز عليه 2-0، فيما فاز الشرقية على نادي النوبة 4-1.

بيلا مر على حساب بلطيم بالفوز 1-0، فيما احتاج الأوليمبي لركلات الترجيح للمرور من الرجاء المطروحي.

الجزيرة مطروح فاز على الحرية 1-0، فيما صعد عرب الرمل على حساب المطرية 2-1.

ونهاية، فاز غزل شبين على المعمورة 1-0.

اقرأ أيضا

من بديل في الدرجة الثانية إلى منتخب مصر.. رحلة مروان حمدي لارتداء قميص الفراعنة

عبد الحفيظ لـ في الجول: معسكر الأهلي في الإمارات.. وموقف التجديد للاعبين

بالصور - وردة ينجو من بطاقة حمراء ويركل دكة بدلاء المنافس ويشتبك مع الجماهير

فريق الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز

أفضل هدافي الجيل الحالي في الدوري الإنجليزي

كأس مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمود وادي: شخصية المصري الإفريقية تساعدنا في الفوز 7 دقيقة | الدوري المصري
8 قرارات من مجلس إدارة الأهلي.. "في اجتماع دون الخطيب" 34 دقيقة | مصر
اسكواش - نور الشربيني تواصل الدفاع عن لقب بطولة العالم وتتأهل لربع النهائي 47 دقيقة | رياضات أخرى
بعد عودته من الإصابة.. حجازي يشارك 90 دقيقة مع رديف وست بروميتش 55 دقيقة | المحترفون
هل يعود سمولينج لـ يونايتد في يناير ساعة | الدوري الإنجليزي
اختيارات البدري - طارق السيد لـ في الجول: هناك مفاجآت بسبب قائمة المنتخب الأوليمبي ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 قائمة المنتخب – مفاجآت مدوية في اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك