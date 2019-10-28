النبراوي وفضل يجتمعان للترتيب لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

عقد منتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي وبريزنتيشن اجتماعا مطولا مع محمد فضل عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، لوضع الرتوش الأخيرة على تنظيم بطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة.

وتطرق الاجتماع لتحضيرات حفل الافتتاح الذي تتولي شركة بريزنتيشن تنظيمه، وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم حجز تذاكر البطولة عبر شركة تذكرتي التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي وأحمد عبادة.

وتضم النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14.

ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

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