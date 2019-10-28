مران المنتخب – تدريبات بدنية لثلاثي الفراعنة.. وتحديد موعد انضمام طارق حامد

الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 18:36

كتب : عاطف شادي

حمدي فتحي - محمود علاء - مصر - بوتسوانا

خضع الثلاثي عبد الله جمعة وأحمد سيد "زيزو" وحسام حسن لتدريبات بدنية خلال مران منتخب مصر استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

منتخب مصر يستعد لمواجهة كينيا في الـ 14 من شهر نوفمبر في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

لقاء رسمي أول لكتيبة حسام البدري سيتبعه لقاء آخر بمواجهة جزر القمر في الـ 18 من نفس الشهر.

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وخاض الثلاثي عبد الله جمعة وزيزو وحسام حسن لتدريبات بدنية في مران المنتخب الذي أقيم بملعب حرس الحدود تحت قيادة أنيس الشعلالي المعد البدني للمنتخب بحضور الجهاز الفني.

وينضم ثنائي الزمالك طارق حامد ومحمود علاء لتدريبات المنتخب يوم الثلاثاء، بينما يعود حسام حسن للمشاركة في تدريباته فريقه سموحة، حيث يستأنف الفريق السكندري تدريباته يوم الثلاثاء.

وفضل حسام البدري انتظام حسام حسن في صفوف سموحة على أن ينضم لمعسكر الفراعنة في الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

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