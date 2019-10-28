الأهلي يوضح سر إقامة تدريبات الأحد بـ 12 لاعبا فقط.. انتظام الأجانب الثلاثاء باستثناء ديانج

منح الأهلي بعض اللاعبين راحة إضافية أمس الأحد مما تسبب في كثرة الغيابات عن تدريبات أمس الأحد وحضور 12 لاعبا فقط.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "فضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر منح بعض اللاعبين راحة إضافية للتخلص من الإجهاد العضلي".

وتابع عبد الحفيظ "أقيم مران أمس الأحد بـ 10 لاعبين بالإضافة إلى حارسي المرمى شريف إكرامي وعلي لطفي".

وأضاف عبد الحفيظ "ينتظم اللاعبون بالكامل في مران غد الثلاثاء لبداية التحضير لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف الدولي".

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول قد أعلن عن ضم 10 لاعبين من الأهلي للتحضير لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتهما يومي 14 و18 نوفمبر.

وكشف عبد الحفيظ "ينتظم اللاعبون الأجانب في مران الفريق غدا الثلاثاء بعد حصولهم على راحة إضافية وسفرهم إلى بلادهم لقضاء فترة إجازة قصيرة".

وتابع مدير الكرة بالأهلي "سيستمر غياب أليو ديانج عن الفريق بسبب الانضمام إلى منتخب مالي الأولمبي الذي يشارك في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها في مصر بداية من 8 نوفمبر".

وحرص عبد الحفيظ على مؤازرة وتحفيز اللاعبين المنضمين إلى المنتخب الأولمبي الذي بدأ معسكره استعدادا لبطولة إفريقيا تحت 23 عاما.

ويشارك من الأهلي مع المنتخب الأولمبي كل من رمضان صبحي وصلاح محسن ومصطفى شوبير وعمار حمدي.

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش اليوم الإثنين، استعدادا لمرحلة ما بعد فترة التوقف.

ويخوض الأهلي مرانه في الرابعة عصر اليوم، ويشتمل على جانب بدني وخططي ويسعى من خلاله فايلر لتجهيز جميع اللاعبين قبل استئناف الدوري وانطلاق دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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