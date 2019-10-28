كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي عن إقامة معسكر الفريق في الإمارات العربية المتحدة، وعدم فتح ملف التجديد لأي من اللاعبين حتى الآن.

وكان الأهلي يفاضل بين ثلاثة عروض لاستضافة معسكر الفريق خلال فترة توقف الدوري.

وقال عبد الحفيظ لـ FilGoal.com: "معسكر الأهلي سيكون بالإمارات وتم تحديد موعده من 31 أكتوبر إلى 6 نوفمبر".

وأضاف عبد الحفيظ "يجرى العمل حاليا على ترتيبات المعسكر، ونسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة".

وتابع مدير الكرة بالأهلي "مازلنا في مراحل الإتفاق على اللقاءات الودية، وربما نكتفي بمواجهة ودية وحيدة".

وبالحديث عن ملف تجديد اللاعبين قال عبد الحفيظ: "كل ملف سيتم مناقشته في الوقت المناسب".

وأتم حديثه "لا توجد مشكلة في ذلك على الإطلاق، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم فتح ملف التجديد لأحد من اللاعبين".

وخاض الأهلي ثلاث مباريات في الدوري وحقق العلامة الكاملة بالفوز على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

ويعود الأهلي للمشاركة في الدوري من جديد في 25 نوفمبر المقبل، قبل مواجهة النجم الساحلي في تونس يوم 29 من الشهر نفسه.

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