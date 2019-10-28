بريزنتيشن تتولى تنظيم افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. وتذكرتي تعود

تتولى شركة بريزنتينشن مهام تنظيم بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، كما تعود شركة تذكرتي من جديد بعد النجاح الكبير في بطولة أمم إفريقيا للكبار.

وتجهز شركة بريزنتيشن أكثر من مفاجأة تمهيدا لكشف النقاب عنها في يوم افتتاح البطولة.

ويعود نظام تذكرتي في بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، إذ سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي ، ويقود غرفة العمليات وعملية التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالبطولة الثنائي أحمد الرفاعي و أحمد عبادة.

وتضم بطولة أمم افريقيا في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، ويبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 وسيستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

واختار شوقى غريب 27 لاعبا للتواجد في المعسكر وهم عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير لحراسة المرمى ، و فى الدفاع أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي.

وللوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر وأحمد حمدي و خط الهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسي ، بينما تم استبعاد محمد محمود لاعب الأهلي للإصابة بالرباط الصليبي.

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