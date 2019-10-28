مصوّر يشتكي: بالوتيللي هشّم كاميرتي اعتراضا على استبداله

زعم ماسيمو لوفاتي المصوّر الصحفي، أن ماريو بالوتيللي مهاجم بريشيا حطّم كاميرته خلال المواجهة أمام جنوى.

بريشيا فرّط في تقدمه وسقط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب لويجي فيراريس بالجولة التاسعة للدوري الإيطالي مساء السبت.

المباراة شهدت مشاركة بالوتيللي في تشكيل بريشيا، قبل أن يستبدله المدرب عند الدقيقة 72.

بعد المباراة، خرّج المصوّر لوفاتي منددا بما فعله بالوتيللي عند استبداله، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

لوفاتي كتب: "عندما تم استبدال السيد بالوتيللي، استعمل الكاميرا وكأنها كرة القدم وركلها صوب لوحة الإعلانات".

وواصل: "الفتى جامع الكرات رأى ما حدث وجاء لإخباري على الفور. ذهبت لأكتشف أن الكاميرا لم تعد تعمل والرافِع مُهشَم تماما".

وأضاف: "تخيّل أن تُخرج غضبك على أدوات عمل غيرك!

المصوّر أشار إلى أنه تحدّث إلى إدواردو بيوفاني مدير بريشيا، وأخبره بأنه سيرسل فاتورة بقيمة الخسائر.

لوفاتي واصل في منشوره عبر إنستجرام: "إنها أدوات حساسة للغاية ولا يجب ركلها، أنا غاضب، يجب أن يحترم أدوات عمل الآخرين".

بالوتيللي (29 عاما) يلعب في بريشيا منذ مطلع الموسم الجاري بعد انضمامه في صفقة انتقال حر من أوليمبيك مرسيليا.

المهاجم الدولي الإيطالي السابق سجل هدفا واحدا في 4 مشاركات بالدوري الإيطالي هذا الموسم حتى اللحظة.

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