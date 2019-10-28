مصوّر يشتكي: بالوتيللي هشّم كاميرتي اعتراضا على استبداله
الإثنين، 28 أكتوبر 2019 - 09:32
كتب : FilGoal
زعم ماسيمو لوفاتي المصوّر الصحفي، أن ماريو بالوتيللي مهاجم بريشيا حطّم كاميرته خلال المواجهة أمام جنوى.
بريشيا فرّط في تقدمه وسقط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب لويجي فيراريس بالجولة التاسعة للدوري الإيطالي مساء السبت.
المباراة شهدت مشاركة بالوتيللي في تشكيل بريشيا، قبل أن يستبدله المدرب عند الدقيقة 72.
بعد المباراة، خرّج المصوّر لوفاتي منددا بما فعله بالوتيللي عند استبداله، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.
لوفاتي كتب: "عندما تم استبدال السيد بالوتيللي، استعمل الكاميرا وكأنها كرة القدم وركلها صوب لوحة الإعلانات".
وواصل: "الفتى جامع الكرات رأى ما حدث وجاء لإخباري على الفور. ذهبت لأكتشف أن الكاميرا لم تعد تعمل والرافِع مُهشَم تماما".
وأضاف: "تخيّل أن تُخرج غضبك على أدوات عمل غيرك!
المصوّر أشار إلى أنه تحدّث إلى إدواردو بيوفاني مدير بريشيا، وأخبره بأنه سيرسل فاتورة بقيمة الخسائر.
لوفاتي واصل في منشوره عبر إنستجرام: "إنها أدوات حساسة للغاية ولا يجب ركلها، أنا غاضب، يجب أن يحترم أدوات عمل الآخرين".
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Io con la mia fotocamera Canon con l’ obiettivo Canon 8/15 mm che anche stasera ho posizionato su piccolo trepiede e remotata con cavo da 35 metri dietro la porta sotto la gradinata sud. Allo stadio Ferraris di Genova per documentare da dietro la porta azioni durante la partita Genoa-Brescia.Il signor Balottelli quando e’ stato richiamato in panchina la ha usata come fosse un pallone e l’ha calciata contro i rotors della pubblicita’. Mi ha subito chiamato il raccattapalle che aveva assistito alla scena raccontandomi l’ accaduto . Ho constatato che la fotocamera e il booster erano vistosamente danneggiati ( la cassa della fotocamera spaccata) e la fotocamera non funzionava piu. Bella impresa prendersela con un oggetto di lavoro!! Non ho parole e volutamente non faccio commenti. Ho comunque parlato a fine partita con il Dott. Piovani Direttore del Brescia calcio e gli ho mostrato fotocamera danneggiata e obiettivo : gli ho detto che settimana prossima avrei portato il tutto da Camera Service Milano centro autorizzato Canon per verificare danni e quantificare il costo della eventuale riparazione o sostituzione ,sia per la fotocamera, il booster e l’obiettivo.Questi sono strumenti delicatissimi che non devono essere presi a calci.Avvilito comunque e’ dire poco: rispetto , ci vuole rispetto per persone che lavorano e per i loro strumenti!!!!
بالوتيللي (29 عاما) يلعب في بريشيا منذ مطلع الموسم الجاري بعد انضمامه في صفقة انتقال حر من أوليمبيك مرسيليا.
المهاجم الدولي الإيطالي السابق سجل هدفا واحدا في 4 مشاركات بالدوري الإيطالي هذا الموسم حتى اللحظة.
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