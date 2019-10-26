مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب

عقب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة منتخب مصر.

حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ضم 6 محترفين في قائمة المنتخب من بينهم كهربا لمواجهتي كينيا وجزر القمر. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "ضم كهربا للمنتخب؟ لا تقلقوا".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "حسام البدري مدرب محترم ويُقيم الأخلاق قبل الفنيات".

وكرر "يُقيم الأخلاق أولا قبل كل شيء. ولذلك لا داعي للقلق نهائيا حول ملف انضمام كهربا للمنتخب".

و كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري عن الاستقرار على ضم 32 لاعبا في معسكر الفراعنة المقبل.

وأشار جهاز المنتخب في بيانه الرسمي "الاختيارات الحالية مبدئية وسيتم تصفية القائمة قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا".

وشدد جهاز المنتخب "من الوارد استبعاد أي عنصر من القائمة المبدئية سواء من المحليين أو المحترفين". (طالع التفاصيل)

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في الـ 14 من شهر نوفمبر المقبل، وبعدها يواجه منتخب جزر القمر في الـ 18 من نفس الشهر في بداية مرحلة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وأعلن حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة.

وشهد القائمة تواجد كل من: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – محمد صلاح (ليفربول) – محمد النني (بيشكتاش) – أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا) – محمود حسن "تريزيجه" (أستون فيلا) – محمود عبد المنعم "كهربا" (دسيبورتيفو أفيش البرتغالي).

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم ١١ نوفمبر المقبل قبل ٣ أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية في تصفيات كأس أفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.

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