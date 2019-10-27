القضاء يغرم الإسماعيلي مليون و285 ألف جنيه بسبب عبد ربه وثنائي الأهلي والزمالك

غرمت محكمة الإسماعيلية الابتدائية، النادي الإسماعيلي، مليون و285 ألف جنيها لصالح نقابة المهن الرياضية.

واعتبرت المحكمة ذلك المبلغ، مستحقات النقابة عن عقود ثلاثي الفريق السابق حسني عبد ربه الذي اعتزل الموسم الماضي، ومحمود عبد العزيز الذي انتقل من النادي لسموحة ومنه للزمالك، ومروان محسن الذي انتقل للأهلي.

وقال نادر شلبي نقيب الرياضيين بالإسماعيلية لـFilGoal.com: "هذا حكم درجة أولى، ومازال يبقى حق النقابة في تعاقدات اللاعبين الأجانب عن موسم 2016/2017".

وأردف "هذا بجانب حقنا عن تعاقدات اللاعبين المحليين والأجانب عن المواسم اللاحقة".

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