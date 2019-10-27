جندوزي عن لقطة زاها: كان علي فعل ذلك

تحدث ماتيو جندوزي لاعب وسط أرسنال عن لقطة المخالفة على ويلفريد زاها في آخر لحظات لقاء فريقه أمام كريستال بالاس.

أرسنال فرط في الانتصار ليكتفي بالتعادل بثنائية لكل فريق أمام كريستال بالاس في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

زاها انطلق منفردا من عند منتصف الملعب بقليل في اللحظات الأخيرة من المباراة، قبل أن يقرر جندوزي إعاقته ليحصل على بطاقة صفراء وسط مناوشات عديدة بين اللاعبين.

وعن لقطة زاها، قال جندوزي: "كان علي ارتكاب تلك المخالفة".

وأوضح في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ أرسنال "كنت آخر المدافعين وكنت بعيدا جدا عن مرمانا ولذلك كان يجب علي إيقاف الهجمة".

وأكمل حديثه قائلا: "كنا نرغب بشدة في تحقيق الانتصار ولذلك هاجمنا بشدة لتسجيل الهدف الثالث ولكننا لم ننجح في ذلك".

وأشار "تركنا مساحات لـ بالاس لأننا كنا نبحث عن هدف الانتصار".

وتطرق جندوزي للحديث عن تقنية الفيديو، قائلا: "لا أعرف لماذا تم إلغاء الهدف –هدف سوكراتيس الثالث- ولكن أمام شيفيلد كنا نستحق ركلة جزاء وتقنية الفيديو لم تحتسبها".

وأتم "لم أر لقطة الهدف الملغي مرة أخرى ولكننا في النهاية خسرنا نقطتين بسبب ذلك".

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المدفعجية تقدموا أولا في أول 9 دقائق فقط في المباراة عن طريق سوكراتيس ودافيد لويز، إلا أن كريستال بالاس نجح في تعديل النتيجة والخروج بنقطة.

لوكا ميليفوجيفيتش سجل أولا لـ بالاس من علامة الجزاء في الدقيقة 30، قبل أن يدرك جوردان آيو التعادل بضربة رأس في الدقيقة 53.

وسجل أرسنال هدفا في اللحظات الأخيرة ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف.

وشهدت المباراة أجواء جماهيرية ملتهبة للغاية ضد كتيبة أوناي إيمري.

البداية كانت مع إطلاق صافرات استهجان ضد القائد جرانيت تشاكا لحظة خروجه من الملعب.

تشاكا لم يتقبل صافرات الاستهجان ليدخل في مناوشات مع الجماهير قبل أن يخلع قميص أرسنال ويتجه مباشرة لغرف خلع الملابس.

📸 تشاكا يخلع قميصه غاضبا بعد هتاف جماهير أرسنال ضده أثناء تبديله أمام كريستال بالاس 😳⚽💥#في_انجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/lxnSNHdczY — FilGoal (@FilGoal) October 27, 2019

ومع اقتراب المباراة من نهايتها تغنت جماهير أرسنال بأغنية ميسوت أوزيل لتعلن دعمها للاعب الذي خرج من قائمة الفريق للمرة السادسة على التوالي بقرار من إيمري.

وبكل تأكيد ظهرت صافرات الاستهجان بقوة مع إطلاق صافرة نهاية المباراة.

إيمري يخسر جماهير أرسنال ويخسر نقطتين جديدتين ويكتفي بحصد 16 نقطة من أول 10 مباريات.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما كريستال بالاس وصل للنقطة 15 خلف المدفعجية.

























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