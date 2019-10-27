يتمنى حسام حسن مهاجم سموحة الظهور بشكل أفضل مع منتخب مصر بعد اختياره من قبل حسام البدري للمرة الثانية على التوالي، هذه المرة للقائمة المبدئية لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال حسام حسن لـFilGoal.com: "سعيد جدا بثقة البدري، وشرف لي الوجود بقائمة المنتخب".

وأردف "أتمنى أن أكون على قدر ثقة الجهاز الفني".

وشدد "أتمنى الظهور بصورة أفضل من التي ظهرت عليها مع المنتخب من قبل، وأتشبث بالفرصة هذه المرة".

صاحب الـ26 عاما سجل مرتين مع سموحة هذا الموسم في 4 مباريات.

وشارك حسام حسن لمدة 22 دقيقة في ودية بوتسوانا التي انتهت لصالح منتخب مصر 1-0، أولى مباريات البدري كمدرب للفراعنة.

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