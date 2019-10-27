اسكواش - تأهل رنيم ونور ونوران لربع نهائي قوي منتظر ببطولة العالم

لا مفاجآت في أول أيام ثمن نهائي بطولة CIB العالم لسيدات الاسكواش بتأهل رنيم الوليلي ونور الطيب ونوران جوهر.

وعلى مستوى الرجال أيضا، تأهل علي فرج المصنف الأول عالميا وفارس الدسوقي لربع نهائي CIB مصر الدولية للاسكواش.

وتقام البطولتين أمام سفح الأهرامات برعاية البنك التجاري الدولي وبجائزة مالية قياسية لبطولة العالم للسيدات وتبلغ ٤٣٠ ألف دولار كأعلى قيمة مالية في تاريخ اللعبة.

وفازت رنيم الوليلي المصنفة الثانية عالميا على الإنجليزية أليسون واترز بثلاثة أشواط نظيفة.

وبنفس النتيجة تأهلت نور الطيب بالتغلب على زميلتها سلمى هاني، وفازت نوران جوهر على البلجيكية تيني جيليس.كما فازت الإنجليزية سارة جان بيري على الويلزية تيسني إيفانز ٣-٠، لتتأهل لمواجهة نور الطيب.

وفي ربع نهائي قوي منتظر تلعب رنيم الوليلي أمام نور الطيب، كما تستأنف مباريات ثمن النهائي غدا الإثنين.

وعلى مستوى الرجال فاز علي فرج أمام زميله مازن هشام ٣-٠، وبنفس النتيجة تأهل فارس الدسوقي على حساب الهندي سوراڤ غوسال.

جدول مباريات الإثنين:

الفرنسي بابتيستي ماسوتي × الماليزي إيان يو (12:00 ظهرا)

مروان الشوربجي × مصطفى عسل (12:45 ظهرا)

كريم عبد الجواد × ليو أو من هونج كونج (5:30 مساء)

هانيا الحمامي × الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام (6:30 مساء)

النيوزلاندية جويل كينج × آني أو من هونج كونج (7:15 مساء)

الويلزي جويل ماكين × الفرنسي فيكتور كروين (8:00 مساء)

نور الشربيني × الهندية جوشنا شينابا (9:00 مساء)

الفرنسية كاميل سيرم × يثرب عادل (9:45 مساء)

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