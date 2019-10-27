إيمري: تشاكا أخطأ.. سنرى ما سيحدث بخصوص شارة القيادة

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال عن واقعة جرانيت تشاكا قائد الفريق أمام كريستال بالاس.

أرسنال فرط في الانتصار ليكتفي بالتعادل بثنائية لكل فريق أمام كريستال بالاس في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

تشاكا اشتبك لفظيا مع جماهير أرسنال بعد صافرات استهجان لحظة خروجه من الملعب.

وقال إيمري: "تشاكا أخطأ بكل تأكيد".

وأردف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "ولكن علينا أن نكون هادئين. سنتحدث معه".

وعن إمكانية سحب شارة القيادة من تشاكا، كشف إيمري "سأناقش كل شيء مع الإدارة وبعدها سنرى ما سيحدث".

وأكمل حديثه قائلا: "يمكننا الحديث عن الأداء أمام كريستال بالاس وكذلك عن قرارات تقنية الفيديو".

وأوضح "بدأنا بشكل جيد جدا ونجحنا في تسجيل هدفين ولكنهم عادوا".

وأشار "تقنية الفيديو جيدة ولكن في الوقت الحالي لا تعمل بشكل جيد".

وشرح "المباراة الماضية كانت لدينا ضربة جزاء واضحة لم تُحتسب لـ سوكراتيس، وقبل ذلك أمام بورنموث لم تُحتسب ركلة جزاء لـ بيبي. تقنية الفيديو مهمة بالنسبة للحكام ولكن عندما تُستخدم بالشكل الصحيح".

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المدفعجية تقدموا أولا في أول 9 دقائق فقط في المباراة عن طريق سوكراتيس ودافيد لويز، إلا أن كريستال بالاس نجح في تعديل النتيجة والخروج بنقطة.

لوكا ميليفوجيفيتش سجل أولا لـ بالاس من علامة الجزاء في الدقيقة 30، قبل أن يدرك جوردان آيو التعادل بضربة رأس في الدقيقة 53.

وسجل أرسنال هدفا في اللحظات الأخيرة ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف.

وشهدت المباراة أجواء جماهيرية ملتهبة للغاية ضد كتيبة أوناي إيمري.

البداية كانت مع إطلاق صافرات استهجان ضد القائد جرانيت تشاكا لحظة خروجه من الملعب.

تشاكا لم يتقبل صافرات الاستهجان ليدخل في مناوشات مع الجماهير قبل أن يخلع قميص أرسنال ويتجه مباشرة لغرف خلع الملابس.

📸 تشاكا يخلع قميصه غاضبا بعد هتاف جماهير أرسنال ضده أثناء تبديله أمام كريستال بالاس 😳⚽💥#في_انجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/lxnSNHdczY — FilGoal (@FilGoal) October 27, 2019

ومع اقتراب المباراة من نهايتها تغنت جماهير أرسنال بأغنية ميسوت أوزيل لتعلن دعمها للاعب الذي خرج من قائمة الفريق للمرة السادسة على التوالي بقرار من إيمري.

وبكل تأكيد ظهرت صافرات الاستهجان بقوة مع إطلاق صافرة نهاية المباراة.

إيمري يخسر جماهير أرسنال ويخسر نقطتين جديدتين ويكتفي بحصد 16 نقطة من أول 10 مباريات.

ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما كريستال بالاس وصل للنقطة 15 خلف المدفعجية.

























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