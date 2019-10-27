في إفريقيا – ماذا حدث في آخر مرة ظهرت 4 أندية مصرية في دور المجموعات

للمرة الأولى منذ 2005، تظهر 4 أندية مصرية في دور المجموعات لبطولتي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، والمصري وبيراميدز في الكونفدرالية، يعيدون للأذهان تواجد نفس الثنائي في البطولة الأولى، والإسماعيلي والمقاولون في الكونفدرالية في 2005.

فماذا حدث في 2005

وقع الأهلي والزمالك كل في مجموعة في دور المجموعات الذي كان يلعب في دور الثمانية، الأهلي لم يخسر ضد الرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري وأياكس كيب تاون الجنوب إفريقي وتصدر مجموعته بـ14 نقطة.

الزمالك حل وصيفا للنجم الساحلي التونسي، وأمام أسيك ميموزا الإيفواري والترجي التونسي.

بالتالي، تقابل الأهلي والزمالك في نصف النهائي وتأهل الأحمر 4-1 في مجموع المباراتين، وتغلب على النجم الساحلي في النهائي وحصد اللقب القاري الرابع.

وفي الكونفدرالية، حدث ما قد يحدث للمصري وبيراميدز.

وقع الإسماعيلي والمقاولون في مجموعة واحدة لكنهما حلا في المركز الثاني والثالث، في وقت كان يتأهل فيه الأول فقط للنهائي.

دولفينز النيجيري تأهل على حساب الدراويش، حيث حقق 14 نقطة وحقق الإسماعيلي 11 نقطة. أما المقاولون العرب فحصد 6 نقاط وحل ليبرفيل الجابوني أخيرا بـ3 نقاط.

الإسماعيلي والمقاولون تبادلا الفوز، حيث فاز الدراويش 3-2 فيما كان المقاولون سببا رئيسيا في عدم تأهل الدراويش بالفوز عليه 1-0 في الجولة الخامسة.

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