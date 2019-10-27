هندرسون: تخطينا مرحلة هامة في الدوري

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 21:16

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - ليفربول - توتنام

وفاز ليفربول على توتنام في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي بعدما كان متأخرا في النتيجة على ملعبه ووسط جماهير.

وقال هندرسون عقب المباراة: "كلما زادت صعوبة المواجهة يجب أن نلعب بشكل جماعي أكبر لنحقق الفوز ونصل لهدفنا".

وأضاف "هذه المرحلة من ألدوري بها الكثير من المباريات الهامة وحققنا بها نتائج جيدة على عكس ما حدث في السنوات الماضية".

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واستمر في تصريحاته "أداء الفريق كان جيدا ونستحق الفوز على توتنام".

وعن المنافسة على لقب الدوري مع مانشستر سيتي قال "لم نفلح في الفوز على مانشستر يونايتد في المباراة السابقة ولكن لابد ألا نبكي على خسارة النقاط".

وأتم تصريحاته "يجب أن نلعب للفوز في كل مباراة ولا نفقد تركيزنا".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 28 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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