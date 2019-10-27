إيهاب جلال: لا نقبل تعديل موعد لقاء الإياب.. عدلوا لقاء الاتحاد في البطولة العربية

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 16:35

كتب : FilGoal

عماد فتحي يحتفل بهدف المصري الأول في نادي مصر

قال إيهاب جلال مدرب المصري إن تغيير موعد مباراة إياب فريقه ضد كوت دي أور بطل سيشل سيؤثر سلبا على لاعبيه، مشيرا إلى أنه من الممكن تعديل موعد مباراة الاتحاد والمحرق في البطولة العربية لأنها ودية.

وصرح جلال قائلا: "اللاعبون أدوا المباراة بشكل جيد واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم، سعيد بعودة أحمد جمعة للتهديف، ويمنحنا ذلك أفضلية في الاختيارات بالنسبة لخط الهجوم، خاصة وأن الروح بين ثلاثي الهجوم رائعة".

وأضاف "الفوز الثاني على التوالي بنتيجة كبيرة، 4 أهداف خارج الأرض في الكونفدرالية، أمر جيد والفضل يعود للاعبين".

أخبار متعلقة

المصري يرحب بمواجهة مباراة الإياب ضد كوت دي أور في سيشل بالفيديو - مقصية جمعة تزين انتصارا ساحقا للمصري خارج ملعبه ضد كوت دي أور انتهى الكونفدرالية - كوت دي أور 0 المصري 4.. انتصار ساحق

وواصل "تغير موعد المباراة للثالثة عصرا يؤثر على اللاعبين سلبا، ومن الأفضل أن تلعب المباراة في الموعد الذي حدده الاتحاد الإفريقي في الثامنة مساء".

وأتم "البطولة العربية تعتبر ودية ومن الممكن أن يجرى تعديل موعد مباراة الاتحاد والمحرق البحريني ليوم آخر".

المصري فاز بنتيجة 4-0 ضد مضيفه كوت دي أور ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر في الكونفدرالية يوم الأحد، وسجل الأهداف أحمد ياسر ومحمود وادي وأوستن أموتو وأحمد جمعة.

وفي يوم الأحد 3 نوفمبر تستضيف الإسكندرية مباراة المصري ضد كوت دي اور، وكذلك مباراة الاتحاد والمحرق البحريني في ذهاب الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

طالع أيضا

كين: فان دايك ليس سدا منيعا

هل يقع المصري وبيراميدز في مجموعة واحدة بالكونفدرالية؟

رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام توتنام

شوبير: أبو ريدة أراد تسليم اتحاد الكرة لشخص ما

مدرب فيلا يشيد بتريزيجيه

ميسي يجيب.. من أفضل لاعب شاهده

في الكونفدرالية الكونفدرالية

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – توتنام يصعق ليفربول بعد 47 ثانية.. كين يشعل القمة 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(1) توتنام.. أرسنال (2)-(0) كريستال بالاس 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو - النتائج الكارثية تتواصل.. أتالانتا يدق عنق أودينيزي بسبعة أهداف 14 دقيقة | أوروبا
حلم طوكيو 2020 - شوقي غريب: التشكيل الأساسي يقلقني ولا خطة لعب ثابتة.. وانظروا إلى ديانج 21 دقيقة | منتخب مصر
التشكيل – تيرني أساسي في الدوري لأول مرة مع أرسنال.. واستمرار استبعاد أوزيل 49 دقيقة | أوروبا
تشكيل مانشستر يونايتد - راشفورد ومارسيال يقودان الهجوم أمام نورويتش 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 2 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 3 مرتضى منصور يعقب على ضم كهربا لقائمة المنتخب 4 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا

قد ينال إعجابك