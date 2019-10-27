إيهاب جلال: لا نقبل تعديل موعد لقاء الإياب.. عدلوا لقاء الاتحاد في البطولة العربية

قال إيهاب جلال مدرب المصري إن تغيير موعد مباراة إياب فريقه ضد كوت دي أور بطل سيشل سيؤثر سلبا على لاعبيه، مشيرا إلى أنه من الممكن تعديل موعد مباراة الاتحاد والمحرق في البطولة العربية لأنها ودية.

وصرح جلال قائلا: "اللاعبون أدوا المباراة بشكل جيد واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم، سعيد بعودة أحمد جمعة للتهديف، ويمنحنا ذلك أفضلية في الاختيارات بالنسبة لخط الهجوم، خاصة وأن الروح بين ثلاثي الهجوم رائعة".

وأضاف "الفوز الثاني على التوالي بنتيجة كبيرة، 4 أهداف خارج الأرض في الكونفدرالية، أمر جيد والفضل يعود للاعبين".

وواصل "تغير موعد المباراة للثالثة عصرا يؤثر على اللاعبين سلبا، ومن الأفضل أن تلعب المباراة في الموعد الذي حدده الاتحاد الإفريقي في الثامنة مساء".

وأتم "البطولة العربية تعتبر ودية ومن الممكن أن يجرى تعديل موعد مباراة الاتحاد والمحرق البحريني ليوم آخر".

المصري فاز بنتيجة 4-0 ضد مضيفه كوت دي أور ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر في الكونفدرالية يوم الأحد، وسجل الأهداف أحمد ياسر ومحمود وادي وأوستن أموتو وأحمد جمعة.

وفي يوم الأحد 3 نوفمبر تستضيف الإسكندرية مباراة المصري ضد كوت دي اور، وكذلك مباراة الاتحاد والمحرق البحريني في ذهاب الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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