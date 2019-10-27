بركات: أقاويل تنازل فتحي عن الشارة لصلاح؟ محاولة لضرب استقرار المنتخب

قال محمد بركات مدير منتخب مصر إن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لم يتطرق لملف من سيرتدي شارة المنتخب في معسكر شهر نوفمبر.

وترددت أنباء قوية عن مطالبة الجهاز الفني للمنتخب لأحمد فتحي لاعب الأهلي بالتنازل عن الشارة لمحمد صلاح نجم ليفربول، وهو ما أكده نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب (تابع التفاصيل).

إلا أن بركات صرح عبر القناة الأولى "لم نتخذ قرارا ولم نتشاور في هذا الأمر من الأساس منذ أول يوم عمل لنا بالمنتخب".

وأضاف "صلاح لاعب كبير جدا من أفضل 5 لاعبين في العالم، ولكن في نفس الوقت فتحي قدم للأهلي والمنتخب الكثير ولعب في كأس العالم وساهم في تتويج مصر بكأس الأمم 3 مرات متتالية، فتحي قيمة كبيرة جدا مثل صلاح".

وأشار مدير المنتخب "العملية للأسف وصلت مثلما نتابع بأنها محاولة لضرب استقرار المنتخب (تلطيش وتخبيط اللاعبين في بعض)، وطبعا هذا الكلام لا يصح".

وأتم محمد بركات تصريحاته في هذا الشأن "الموضوع لم يطرح للنقاش حتى يومنا هذا، فهو قرار يخص حسام البدري، ولكن سيراه في الوقت المناسب للحديث، وما لدينا الآن أهم بكثير".

يذكر أن منتخب مصر فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادة البدري.

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ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل.

ويبدأ معسكر الفراعنة في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري نظرا لتوقف الدوري لخوض المنتخب الأوليمبي كأس أمم إفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتكمن المعوقات في عدم وجود اللاعبين المحترفين قبل 11 نوفمبر وهو موعد بداية الأجندة الدولية وبالتالي غيابهم عن الجزء الأول من المعسكر وانضمامهم قبل لقاء كينيا بثلاثة أيام فقط.



































































































































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