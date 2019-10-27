تشكيل مانشستر يونايتد - راشفورد ومارسيال يقودان الهجوم أمام نورويتش

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 17:45

كتب : FilGoal

بيريرا - ماكتوميني - ليفربول - مانشستر يونايتد

دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، بالثنائي أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد في خط الهجوم أمام نورويتش سيتي.

مانشستر يونايتد يحل ضيفا على نورويتش سيتي بملعب كارو رود في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل اعتماد المدرب النرويجي على مارسيال وراشفورد سويا في خط الهجوم.

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ويتواجد آشلي يونج كظهير أيسر، فيما يظهر يلعب البرازيلي فريد في خط الوسط إلى جوار سكوت ماكتوميناي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 15 برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد نورويتش في المركز 19 برصيد 7 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - آشلي يونج

الوسط: سكوت ماكتوميناي - فريد - دانييل جيمس - أندرياس بيريرا

الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال

دكة البدلاء: سيرخيو روميرو - ماركوس روخو - براندون ويليامز - جيمس جارنر - جيسي لينجارد - خوان ماتا - ميسون جرينوود

تشكيل نورويتش سيتي:

حراسة المرمى: تيم كرول

الدفاع: ماكس آرونز - إبراهيم أمادو - بن جودفري - جمال لويس

الوسط: أليكساندر تيتي - إيمي بوينديا - موريتز لايتنر - كيني ماكلين - تود كانتويل

الوسط: تيمو بوكي

دكة البدلاء: مايكل ماكجوفرين - سام بيرام - أونيل هيرنانديز - ماركو شتيبيرمان - توم ترايبول - يوسيب درميتش - دينيس سربيني

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