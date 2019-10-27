التشكيل - صلاح يقود ليفربول أمام توتنام "ضحيته المفضلة"

يقود محمد صلاح فريقه ليفربول في مواجهة توتنام ضحيته المفضلة.

ليفربول يستقبل توتنام هوتسبير على ملعب أنفيلد رود في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي.

ويتواجد صلاح في التشكيل الأساسي رفقة ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، أمام توتنام النادي الذي سجل في شباكه أكثر من أي فريق آخر بواقع 6 أهداف.

ويعوّض ديان لوفرين زميله جويل ماتيب في قلب دفاع ليفربول.

ويتصدر ليفربول المسابقة برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد توتنام في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – ديان لوفرين – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرتسون

الوسط: فابينيو – جوردان هيندرسون – جورجينو فينالدوم

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني

دكة البدلاء: أدريان سان ميجيل – جو جوميز - جيمس ميلنر – نابي كيتا – آدم لالانا – أليكس أوكسليد تشامبرلين ديفوك أوريجي

تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: باولو جازانيجا

الدفاع: سيرج أورييه - توبي ألديرفيرلد - دافينسون سانشيز - داني روز

الوسط: هاري وينكس - موسى سيسوكو - كريستيان إريكسن - ديلي آلي

الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين

دكة البدلاء: براندون أوستن - بن دايفيز - يان فيرتونخن - إريك داير - تانجوي ندومبيلي - جيوفاني لوسيلسو - لوكاس مورا

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