كين: فان دايك مدافع كبير لكنه ليس منيعا وكذلك ليفربول

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 11:50

كتب : FilGoal

هاري كين وفان دايك

قال هاري كين مهاجم توتنام إن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول لاعب كبير لكنه ليس منيعا وكذلك الحمر، مشيرا إلى أن أي فريق معرض للخسارة في أي يوم، وذلك قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وصرح كين كما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية قائلا: "فان دايك مدافع كبير، لكنه ليس منيعا، وليفربول كذلك ليس منيعا".

وأضاف "يجب أن نركز على أنفسنا، أي فريق يمكن أن يخسر في أي يوم، علينا أن نحاول ونتأكد من فعل ذلك في أنفيلد".

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وواصل "كمهاجم الأمر ليس واحد ضد واحد فقط، هناك الكثير من الأشياء التي تحدث، فان دايك مدافع رائع، ومر بعامين ممتازين مع ليفربول".

وتابع "من وجهة نظري، الأمر منوط بأن ألعب بطريقتي وأتحرك وأركض وأحاول أن أسجل وأصنع الأهداف".

وأتم "في نهاية المطاف، إنها لعبة جماعية، يجب أن نكون معا وهذا هو الهدف الرئيسي".

ويستعد ليفربول لاستضافة توتنام ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد في تمام السادسة والنصف مساء.

كين سجل 5 أهداف في 9 جولات خاضها مع توتنام خلال الموسم الجاري وصنع هدفا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بدون هزيمة بعد 8 انتصارات وتعادل. فيما يحتل توتنام المركز الـ10 برصيد 12 نقطة.

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