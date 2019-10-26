بركات: اتفقت مع ميتشو وأمير مرتضى على منح لاعبي الزمالك راحة 3 أيام فقط

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 23:57

كتب : FilGoal

طارق حامد - مصر - بوتسوانا

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر عن الاتفاق الذي تم بينه وبين أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك وميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" مدرب الفريق بشأن انضمام لاعبي الأبيض للمنتخب.

وقال بركات عبر قناة تايم سبورتس: "تواصلت مع أمير مرتضى وطلبت منه منح لاعبي الزمالك الدوليين راحة 3 أيام فقط وليس 6 أيام مثل باقي الفريق".

وأضاف "وتواصل معا المدرب ميتشو ووافق بالفعل على طلب جهاز المنتخب الذي يرى أن حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام قبل خوض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا سيبعدهم عن المستوى البدني المطلوب".

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وأكمل بركات "وبالفعل وافق ميتشو وأمير مرتضى على طلب جهاز المنتخب بمنح اللاعبين الدوليين في الزمالك مثل محمود علاء وطارق حامد راحة لمدة 3 أيام فقط".

ومنح الجهاز الفني للزمالك اللاعبين راحة سلبية لمدة 6 أيام عقب الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

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