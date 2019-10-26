بركات: كهربا ليس غريبا على المنتخب.. والبدري يستطيع السيطرة عليه

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 23:37

كتب : FilGoal

محمود عبد المنعم كهربا مصر السعودية

شدد محمد بركات مدير منتخب مصر على ثقة الجهاز الفني في اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا".

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

مصر

وقال بركات عبر قناة تايم سبورتس: "كهربا ليس غريبا على منتخب مصر وشارك مع الفراعنة من قبل في بطولة الأمم الإفريقية 2017 وكأس العالم ولعب العديد من المباريات الدولية".

وأضاف "كما أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب يعرفه جيدا ويعرف إمكانياته الفنية".

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وأوضح بركات "الجميع يعرف أن كهربا مر بفترة من الأزمات في الفترة الماضية مع ناديه السابق الزمالك وتركيزه بالتأكيد كان خارج الملعب وبعيدا عن كرة القدم".

وأكد "ولكن إذا كان تركيز كهربا منصب على كرة القدم داخل الملعب فقط سيقدم مستوى مميز ويحجز لنفسه مكانا مع المنتخب، وبالتأكيد حسام البدري قادرا على فرض سيطرته على جميع اللاعبين وإجبارهم على الالتزام".

وكشف في نهاية حديثه عن كهربا "سنعلن قائمة تضم 32 لاعبا لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا، وسوف تتقلص هذه القائمة بعد ذلك وأي لاعب لن يظهر بمستوى طيب في المعسكر لن يكون له مكانا في القائمة".

وانضم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي لمنتخب مصر رفقة 5 محترفين وهم محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن كوكا وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه.

وانتقل للحديث عن أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب قائلا: "الجهاز الفني يرى أنه في حاجة إلى خدماته في هذه الفترة وحسام البدري مقتنع به كثيرا وسيظل خلفه حتى يخرج منه أفضل مستوى".

وواصل "كوكا يحتاج لفترة حتى يظهر بمستوى مميز وكما يعلم الجميع أن منتخب مصر يعاني خلال السنوات الماضية في مركز قلب الهجوم".

وأتم تصريحاته "البدري أخبرني ألا نعلن عن قائمة اللاعبين المحليين إلا في وقت متأخر حتى يبذل كل لاعبي الدوري المزيد من الجهد للوصول للمنتخب".

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