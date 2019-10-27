مواعيد مباريات الأحد 27\10\2019 والقنوات الناقلة.. المصري وبيراميدز في إفريقيا.. وصلاح يواجه ضحيته

تتواصل الصدامات الكروية اليوم الأحد بجرعة أكبر من المباريات في أوروبا وإفريقيا.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الأحد 27 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة.

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الكونفدرالية

في كأس الكونفدرالية يحل المصري ضيفا على كوت دي أور من سيشل في ذهاب دور الـ 32 (مكرر) للمسابقة، في الثانية ظُهرا، مباراة لن تُبَث تلفزيونيًا.

كما يتحوّل بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الثالثة عصرا، مباراة لن تُنقل بدورها تلفزيونيًا.

الدوري الإنجليزي

إنجلترا تمتلأ بالصدامات، أبرزها استقبال ليفربول لـ توتنام هوتسبير في الجولة العاشرة من المسابقة بالسادسة والنصف مساءً، وتُنقل المباراة عبر beIN Sports 2.

وفي نفس التوقيت يستقبل أرسنال جاره كريستال بالاس عبر beIN Sports 1.

وفي السادسة والنصف كذلك يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نورويتش سيتي عبر beIN Sports 7.

الدوري الإسباني

إسبانيا تشهد 5 مباريات، أبرزها استقبال إشبيلية لـ خيتافي في التاسعة مساءً عبر beIN Sports 3.

الدوري الإيطالي

قمة الجولة التاسعة في إيطاليا بين روما وميلان في السابعة مساءً عبر beIN Sports 4.

كما يستقبل فيورنتينا نظيره لاتسيو في العاشرة إلا ربع مساء عبر beIN Sports 4.

ويحل نابولي ضيفا على سبال في الرابعة مساء عبر نفس القناة.

الدوري الفرنسي

كلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان وأوليمبيك مرسيليا يقام في العاشرة مساء، وتُنقل المباراة عبر beIN Sports 6.

الدوري التركي

محمد النني بدوره سيكون على موعد مع أول قمة عنيفة مع بشكتاش عندما يواجه جالاتا سراي في الخامسة مساءً.

الدوري الهولندي

وفي هولندا سنكون على موعد مع مباراة كلاسيكية بين أياكس أمستردام وفينورد روتردام في السادسة إلا ربع مساءً.

الدوري السعودي

قمة المسابقة في الجولة الثامنة للدوري السعودي بين الهلال الوصيف والنصر البطل، في السابعة إلا خمس دقائق مساءً، وتُنقل عبر السعودية الرياضية.

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