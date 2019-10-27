أهداف السبت الكروي - تعثر يوفنتوس وإنتر وهاتريك أمريكي في إنجلترا

شهد السبت الكروي الأوروبي تعثر يوفنتوس في سباق صدارة الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، بعدما تعادل 1-1 مع ليتشي ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وأهدر إنتر ميلان فرصة خطف الصدارة من يوفنتوس، وتعادل مع بارما 2-2.

أحداث أخرى مثيرة وأهداف كثيرة شهدها السبت الكروي الأوروبي.

في إنجلترا سجل كريستيان بوليسيتش النجم الأمريكي لفريق تشيلسي هاتريك في مرمى بيرنلي، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأزرق 4-2.

ليصبح بوليسيتش أصغر لاعب يسجل "هاتريك" في الدوري الإنجليزي.

ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف السبت الكروي الأوروبي.

مانشستر سيتي × أستون فيلا

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ملخص لمسات تريزيجيه أمام أستون فيلا

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يوفنتوس × ليتشي

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شالكه × دورتموند

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بايرن × يونيون برلين

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إصابة إيجواين القوية في الرأس

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ليجانيس × مايوركا

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بادربورن × فورتونا

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برايتون × إيفرتون

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فرايبورج × لايبزج

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واتفورد × بورنموث

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وست هام × شيفيلد

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هوفنهايم × هيرتا برلين

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الحزم × الأهلي

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إنتر × بارما

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تشيلسي × بيرنلي

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ليفركوزن × بريمين

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بلد الوليد × إيبار

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ليل × بوردو

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هدف عجيب في الدوري الكرواتي

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ليون × ميتز

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أتليتكو مدريد × بلباو

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جنوى × بريشيا

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ستراسبورج × نيس

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