أهداف السبت الكروي - تعثر يوفنتوس وإنتر وهاتريك أمريكي في إنجلترا

الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 01:22

كتب : FilGoal

السبت الكروي

شهد السبت الكروي الأوروبي تعثر يوفنتوس في سباق صدارة الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، بعدما تعادل 1-1 مع ليتشي ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وأهدر إنتر ميلان فرصة خطف الصدارة من يوفنتوس، وتعادل مع بارما 2-2.

أحداث أخرى مثيرة وأهداف كثيرة شهدها السبت الكروي الأوروبي.

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في إنجلترا سجل كريستيان بوليسيتش النجم الأمريكي لفريق تشيلسي هاتريك في مرمى بيرنلي، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأزرق 4-2.

ليصبح بوليسيتش أصغر لاعب يسجل "هاتريك" في الدوري الإنجليزي.

ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف السبت الكروي الأوروبي.

مانشستر سيتي × أستون فيلا

ملخص لمسات تريزيجيه أمام أستون فيلا

يوفنتوس × ليتشي

شالكه × دورتموند

بايرن × يونيون برلين

إصابة إيجواين القوية في الرأس

ليجانيس × مايوركا

بادربورن × فورتونا

برايتون × إيفرتون

فرايبورج × لايبزج

واتفورد × بورنموث

وست هام × شيفيلد

هوفنهايم × هيرتا برلين

الحزم × الأهلي

إنتر × بارما

تشيلسي × بيرنلي

ليفركوزن × بريمين

بلد الوليد × إيبار

ليل × بوردو

هدف عجيب في الدوري الكرواتي

ليون × ميتز

أتليتكو مدريد × بلباو

جنوى × بريشيا

ستراسبورج × نيس

السبت الكروي الدوري الإنجليزي يوفنتوس مانشستر سيتي

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