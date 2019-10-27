أهداف السبت الكروي - تعثر يوفنتوس وإنتر وهاتريك أمريكي في إنجلترا
الأحد، 27 أكتوبر 2019 - 01:22
كتب : FilGoal
شهد السبت الكروي الأوروبي تعثر يوفنتوس في سباق صدارة الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان، بعدما تعادل 1-1 مع ليتشي ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.
وأهدر إنتر ميلان فرصة خطف الصدارة من يوفنتوس، وتعادل مع بارما 2-2.
أحداث أخرى مثيرة وأهداف كثيرة شهدها السبت الكروي الأوروبي.
في إنجلترا سجل كريستيان بوليسيتش النجم الأمريكي لفريق تشيلسي هاتريك في مرمى بيرنلي، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأزرق 4-2.
ليصبح بوليسيتش أصغر لاعب يسجل "هاتريك" في الدوري الإنجليزي.
ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف السبت الكروي الأوروبي.
مانشستر سيتي × أستون فيلا
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ملخص لمسات تريزيجيه أمام أستون فيلا
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يوفنتوس × ليتشي
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شالكه × دورتموند
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بايرن × يونيون برلين
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إصابة إيجواين القوية في الرأس
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ليجانيس × مايوركا
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بادربورن × فورتونا
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برايتون × إيفرتون
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فرايبورج × لايبزج
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واتفورد × بورنموث
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وست هام × شيفيلد
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هوفنهايم × هيرتا برلين
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الحزم × الأهلي
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إنتر × بارما
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تشيلسي × بيرنلي
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ليفركوزن × بريمين
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بلد الوليد × إيبار
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ليل × بوردو
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هدف عجيب في الدوري الكرواتي
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ليون × ميتز
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أتليتكو مدريد × بلباو
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جنوى × بريشيا
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ستراسبورج × نيس
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