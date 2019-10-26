لامبارد: أشكر الجهاز الطبي في تشيلسي لتجهيز اللاعبين سريعا

وجه فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي الشكر للجهاز الطبي في فريقه بعد الفوز على بيرنلي 4-2 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد عقب المباراة: "يجب أن أشكر الجهاز الطبي وامتدحهم لأنهم ساعدونا في استعادة اللاعبين بسرعة كبيرة بعد مباراة أياكس".

وأضاف "أحتاج إلى جميع اللاعبين وسوف أعتمد على كل عناصر الفريق ومباراة بيرنلي مجرد بداية".

تشيلسي لعب الأربعاء الماضي ضد أياكس في دوري الأبطال قبل أن يواجه بيرنلي يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وانتقل للإشادة بلاعبه كريستيان بوليسيتش قائلا "بالفعل قدم أداء رائع اليوم".

وأتم تصريحاته "الأداء الجيد الذي قدمه ضد بيرنلي سيمنحه ثقة كبيرة في مواصلة التألق".

النجم الأمريكي الشاب سجل 3 أهداف في شباك بيرنلي ليصبح أصغر لاعب يسجل (هاتريك) في تاريخ الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

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