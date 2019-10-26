في غياب كهربا.. أفيش يواصل نتائجه الكارثية بعد إقالة إيناسيو

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 18:42

كتب : FilGoal

كهربا - ديسبورتيفو أفيش

واصل ديسبورتيفو أفيش نتائجه الكارثية، وخسر بهدفين مقابل ثلاثة أمام مضيفه بيلينينسيس، في الجولة التاسعة للدوري البرتغالي.

مباراة غاب عنها محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب أفيش، إذ لم يتواجد في القائمة التي استدعاها لياندرو سيلفا المدرب المؤقت للفريق.

وتولى سيلفا تدريب أفيش بعد إقالة أجوستو إيناسيو هذا الأسبوع.

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أفيش سجل هدفيه بواسطة ويلينتون جونيور، فيما تلقى الثلاثية عن طريق ليكا في مناسبتين، وأدي ميهريميتش بالخطأ في مرماه.

ليتجمد رصيد أفيش عند 3 نقاط في المركز 18 –الأخير-، ويرفع بيلينينسيس رصيده إلى 8 نقاط في المركز 12.

وأقيل إيناسيو هذا الأسبوع بعد أن حقق أفيش فوزا واحدا فقط هذا الموسم في مختلف البطولات.

وتواصل غياب كهربا عن أفيش أمام بيلينينسيس، إذ يرجع ظهوره الأخير إلى الهزيمة 0-1 أمام تونديلا يوم 5 أكتوبر الماضي.

ونال كهربا الاستدعاء لصفوف منتخب مصر مساء الجمعة، إذ ظهر اسمه ضمن 6 محترفين اختارهم حسام البدري لمعسكر نوفمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

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