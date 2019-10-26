بالفيديو - بوليسيتش ينفجر بـ هاتريك.. تشيلسي يضرب بيرنلي برباعية

حصل كريستيان بوليسيتش على فرصة اللعب أساسيا مع تشيلسي لأول مرة منذ 31 أغسطس فكافئ مدربه فرانك لامبارد بهاتريك.

تشيلسي ضرب بيرنلي برباعية مقابل هدفين على ملعب الأخير تيرف مور ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبوليسيتش كان بطل تلك المباراة بعدما انفجر مسجلا 3 أهداف ليحقق عدة أرقام قياسية.

البلوز ارتفع رصيدهم إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن ليستر سيتي صاحب ثاني أقوى خط هجوم، فيما تجمد بيرنلي عند المركز الـ12 بنفس عدد نقاط مركزه.

بوليسيتش تقدم للنادي اللندني مع الدقيقة 21 بعد مجهود فردي جيد إثر ضغط على لاعب بيرنلي وانتزاع الكرة ثم التوغل والتسديد بيسراه في الشباك.

والرقم القياسي الأول: أول أمريكي يسجل لـ تشيلسي، ليصبح الجنسية رقم 36 التي تهز الشباك للنادي.

ومع نهاية الشوط الأول أضاف صاحب الـ21 عاما ثاني الأهداف من تسديدة اصطدمت بلاعب بيرنلي وغيرت اتجاهها لتسكن مرمى الحارس نيك بوب.

وعندها كان الرقم القياسي الثاني: أول أمريكي يسجل ثنائية في الدوري الإنجليزي منذ كلينت ديمبسي في 2012.

والأداء الرائع من صاحب الأصول الكرواتية لم يتوقف، بل تابع بهدف ثالث شخصي له ولفريقه من رأسية في الدقيقة 56.

ليسجل الرقم القياسي الثالث: ثاني أمريكي في التاريخ يسجل ثلاثية في البريمييرليج بعد ديمبسي.

والرابع: أصغر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ البريمييرليج بسن 21 سنة و38 يوم، متفوقا على زميله تامي أبراهام الذي سجله في سن 21 سنة و347 يوم، كما أنه أول هاتريك في مسيرته.

والبرازيلي ويليان حصل على نصيبه من الكعكة بهدف رابع بعدها بدقيقتين فقط معلنا انتصار كتيبة لامبارد على أصحاب الأرض.

وقبل دقائق من النهاية أطلق جاي رودريجيز قذيفة صاروخية من بعيد لتسكن شباك كيبا أريزابالاجا مسجلا هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.

قبل أن يضيف دوايت ماكنيل ثاني أهداف بيرنلي من تسديدة غيرت اتجاهها بسبب لمسة من المدافع فيكايو توموري.

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