كشف علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري في سيشيل عن عدم إذاعة لقاء فريقه أمام كوت دي آور في كأس الكونفدرالية.

ويلعب المصري أمام كوت دي آور من سيشيل في الثانية ظهرا يوم الأحد في دور الـ 32 الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وقال الطرابيلي: "لقاء المصري أمام كوت دي آور لن يذاع فضائيا لعدم وجود خدمة الاتصال بالقمر الصناعي على جزيرة سيشيل".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "ولكننا سنحاول الوصول لاتفاق مع القناة المحلية في سيشيل من أجل بث المباراة عبر صفحتنا الرسمية على فيسبوك".

وتابع "تجربة البث على مواقع التواصل الاجتماعي ناجحة والجميع أشاد بذلك في لقاء ماليندي".

وأتم "سنحاول تكرار نفس الأمر في لقاء كوت دي آور".

ونجح المصري في عبور عقبة ماليندي من زنجبار في دور الـ 32 الأول من كأس الكونفدرالية.

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