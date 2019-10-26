بالفيديو – جروس يبدأ ولايته الثالثة مع أهلي جدة بهزيمة أمام 10 لاعبين

خسر كريستيان جروس أولى مبارياته كمدرب لـ الأهلي السعودي في ولايته الثالثة، بهدفين مقابل هدف واحد أمام الحزم.

الأهلي حل ضيفا بقيادة مدربه السويسري الجديد –القديم- على ملعب الحزم، في الجولة الثامنة للدوري السعودي.

إبراهيم تانديا، ومنصور الحمزي سجلا هدفي الحزم، فيما سجل عبد الباسط علي هندي هدف الأهلي الوحيد.

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ليتجمد رصيد الأهلي عند 14 نقطة في المركز الرابع، ويرفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس.

الحزم لعب الشوط الثاني كاملا بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي أليكس موراليا في الدقيقة 45.

هذا لم يمنع أصحاب الأرض من التقدم في الدقيقة 51 بتسديدة المالي تانديا الرائعة التي سكنت شباك الأهلي.

هدف الأهلي الأول في حقبة جروس الثالثة سُجل بواسطة عبد الباسط هندي في الدقيقة 70.

لكن الحمزي خطف الانتصار للحزم بهجمة مرتدة سريعة قبل 3 دقائق على النهاية بعد تمريرة طولية رائعة من المغربي إدريس فتوحي.

جروس مدرب الزمالك الأسبق، سبق له قيادة الأهلي في مناسبتين، الأولى بين 2014 و2016، وبعد رحيله عنه بعدة أشهر عاد إليه في ولاية ثانية استمرت حتى 2017.

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