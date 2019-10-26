اتحاد الكرة يعلن موعدي انضمام لاعبي الزمالك والأهلي لمعسكر مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم السبت موعدي انضمام لاعبي الزمالك والأهلي لمعسكر منتخب مصر الذي ينطلق يوم الإثنين وينتهي في 18 نوفمبر.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري على استدعاء 32 لاعبا في القائمة الأولية للمعسكر، بخلاف 6 لاعبين محترفين أعلن الجهاز يوم الجمعة ضمهم. (طالعهم من هنا)

ويبدأ الجهاز معسكره في 28 أكتوبر وينضم فيه اللاعبون الذين حصلوا على "فترة راحة طويلة" وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة، وينضم فيه لاعبون من الزمالك وينسق الجهاز مع ناديهم لوضع برنامج تدريبي مناسب لكل لاعب وفقا لحالته البدنية.

وينضم لاعبو الأهلي، بعد العودة من معسكر سيقيمه النادي خارج مصر، في 5 نوفمبر ومعهم لاعبي المصري وبيراميدز الذين يستعدون الآن لملحق بطولة الكونفدرالية.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية في 7 نوفمبر أمام منافس لم يتحدد بعد، ويبدأ مشواره في تصفيات كأس إفريقيا 2021 بمواجهة كينيا وجزر القمر في 14 و18 نوفمبر.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكيني ثم يتجه إلى جزر القمر لمواجهة فريقها.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر لاستغلال توقف بطولة الدوري المصري الممتاز لإقامة معسكر طويل قبل المباراتين.

وأنهى الزمالك مبارياته السابقة للمعسكر بالفوز يوم الخميس على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي بهدف ليتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأول مباراة للأهلي ستكون بعد شهر أمام وادي دجلة بالدوري المصري الممتاز.

لكن المصري وبيراميدز يستعدان لملحق الكونفدرالية، يلعبان يوم الأحد أمام كوت دي أور ويانج أفريكانز على الترتيب وبعد أسبوع يستقبلان مباراتي الإياب.

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