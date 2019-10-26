بالفيديو - محاولتان وأداء دفاعي في ملخص لمسات تريزيجيه أمام سيتي

غلب الطابع الدفاعي على أداء محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا أمام مانشستر سيتي.

الفريقان التقيا ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، وتريزيجيه عاد للمشاركة أساسيا بعد غياب 3 مباريات.

أسلوب لعب السماوي فرض على تريزيجيه تقديم دور دفاعي في أغلب الأوقات لكن ذلك لم يمنعه من المحاولة على المرمى.

المحاولة الأولى اصطدمت بيد المدافع جون ستونز وسط مطالبات بركلة جزاء، فيما انتهت الثانية بين يدي الحارس إيديرسون.

ولا يزال تريزيجيه (25 عاما) يبحث عن هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، شارك في 9 مباريات بالبطولة وأرسل تمريرة حاسمة وحيدة.

شاهد ملخص لمساته:

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