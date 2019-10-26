كاف يحدد موعد مواجهتي الزمالك أمام مازيمبي وبريميرو دي أجوستو

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 16:20

كتب : أحمد شوقي صلاح

أشرف بنشرقي - الزمالك

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد مواجهتي الزمالك في أول جولتين بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك انتصر على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف في إياب دور الـ32 ليتأهل للمجموعات بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بعد الخسارة ذهابا 2-1.

وفوزه كان يعني تواجده في المجموعة الأولى إلى جوار مازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أجوستو الأنجولي وزيسكو الزامبي.

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ويلتقي الزمالك مع مازيمبي في أول جولة خارج الديار يوم 30 نوفمبر في الثالثة عصرا،حسبما أخطر كاف الزمالك.

فيما يواجهة بريميرو دي أجوستو على أرضه يوم 7 ديسمبر في التاسعة مساءً.

لاعبو الزمالك حصلوا على راحة سلبية لمدة 6 أيام وذلك بعد الفوز على جينيراسيون فوت والوصول لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

عقب نهاية فترة الراحة السلبية، سيدخل الزمالك في معسكر مغلق في القاهرة لمدة أسبوع حسبما علم FilGoal.com.

وسيشهد المعسكر إقامة مباراة ودية لم يتحدد طرفها حتى الآن.

اختر تشكيل الزمالك في الصدام الإفريقي:

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