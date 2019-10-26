ديلي ميل: رغم زيارتهم للسعودية.. ملاك يونايتد: لن نبيع النادي لـ بن سلمان

رفض ملاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الأخبار التي تشير إلى رغبتهم في بيع النادي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن الثنائي أفرام جلازر وجويل جلازر مالكا نادي مانشستر يونايتد يستعدان لزيارة المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الثنائي الأمريكي رفض كل الشائعات التي تشير إلى اقتراب بن سلمان من شراء النادي الإنجليزي.

ومنذ استحواذ الثنائي الأمريكي على نادي مانشستر يونايتد في عام 2005، انتشرت العديد من التقارير في السنوات الماضية التي أشارت إلى رغبة العائلة المالكة السعودية في شراء النادي.

وتتوقع الصحيفة الإنجليزية أن زيارة ملاك مانشستر يونايتد إلى الرياض ستكون خلال الـ48 ساعة المقبلة.

زيارة ملاك يونايتد إلى السعودية من أجل مبادرة الاستثمار في النادي الإنجليزي التي ينظمها صندوق الثروة للأسرة المالكة في السعودية.

وتقدر القيمة المالية لنادي مانشستر يونايتد بـ2 مليار جنيه إسترليني من قبل بورصة نيويورك، وإذا أراد بن سلمان شراء النادي سيدفع هذا المبلغ من ثروات العائلة المالكة في السعودية والتي تقدر وفقا لصحيفة "ديلي ميل" بـ تريليون جنيه إسترليني.

وتعرض ملاك مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة لانتقادات لاذعة بسبب تزايد الديون على النادي.

وقال إيد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد في هذا الشأن "هذه الديون طويلة الأجل وهي مثل ديون الكثير من أندية كرة القدم".

وأكد "الدخل السنوي للنادي قل بنسبة أقل من 2%، لذلك ليس له أي تأثير علينا".

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ويحتل الفريق المركز الـ15 برصيد 10 نقاط.

ويستعد يونايتد لمواجهة نورويتش سيتي غدا الأحد، في الجولة العاشرة للدوري.

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