ساري بعد التعثر ضد ليتشي: كان يجب إراحة رونالدو.. وإيجوايين نُقل للمستشفى

تحدث ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عقب تعثره أمام ليتشي، مشيرا إلى "كان يجب إراحة رونالدو".

يوفنتوس تعثر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام ليتشي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، لقاء شهد غياب كريستيانو رونالدو. (طالع التفاصيل)

وقال ساري: "لم يُعجبني ما قدمناه أمام ليتشي".

وأوضح في تصريحاته مع سكاي إيطاليا عقب المباراة "لقد أٌقحمنا أنفسنا في معركة ليست مناسبة لأسلوب لعبنا. صنعنا العديد من الفرص ولم ننجح في استغلال ذلك".

وتابع "لم نتحكم في الكرة بالشكل المطلوب أيضا، ولذلك لم يعجبني ما حدث في اللقاء".

وعن قرار إراحة رونالدو، تحدث ساري "رونالدو مُرهق جسديا وعقليا. ولذلك تواجده معنا هنا –ضد ليتشي- لم يكن ليساعده".

وأشار "عندما يخبرك اللاعب بأنه مُتعب، يجب عليك إراحته".

وعن احتساب ركلة جزاء من جديد بسبب لمسة يد على ماتياس دي ليخت، يرى ساري "من مقاعد البدلاء، فالحالة تظهر لي بأنها ليست متعمدة أبدا".

وأردف "ولكن القوانين الجديدة جعلت الأمور أصعب على المدافعين".

وكشف ساري عن نقل جونزالو إيجوايين للمستشفى عقب إصابة أمام ليتشي، قائلا: "إيجوايين كان في وعيه ولكنه شعر بدوار شديد عقب نهاية اللقاء".

وأكمل حديثه قائلا: "اللاعب نُقل للمستشفى لإجراء فحوصات طبية والاطمئنان عليه".

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وسقط إيجوايين في اللحظات الأخيرة من المباراة بسبب إصابة قوية في الوجه.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب وباتت الفرصة مواتية لإنتر ميلان لاقتناص المركز الأول إذا هزم ضيفه بارما يوم السبت.

ويحتل إنتر حاليا وصافة الترتيب ورصيده 21 نقطة.

أما ليتشي، فرفع رصيده إلى 8 نقاط وارتقى للمركز 16 في ترتيب البطولة.

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