بالفيديو - ليتشي يعاقب ساري.. يوفنتوس يتعثر ويمنح إنتر فرصة تصدر الدوري

بعد 7 انتصارات متتالية في كل البطولات وقف قطار يوفنتوس في مدينة ليتشي، لم يقدر على تعزيز تصدره لترتيب الدوري الإيطالي بعد خروجه بنقطة من تعادل بهدف لمثله يوم السبت في الجولة التاسعة من البطولة.

وافتقد يوفنتوس لنجمه كريستيانو رونالدو الذي فضل المدرب ماوريزيو ساري عدم إشراكه في المباراة، فلم يقدر على هز شباك مضيفه سوى من ركلة جزاء سجلها باولو ديبالا في الدقيقة 50.

لكن بعد 6 دقائق فقط استطاع أصحاب الأرض إدراك التعادل من علامة الجزاء، فسجل ماركو مانكوسو هدف معادلة النتيجة.

والمباراة هي المحلية الثانية ليوفنتوس في الموسم الحالي التي يهدر فيها نقاطا، بعدما تعادل أمام مضيفه فيورنتينا بدون أهداف في منتصف سبتمبر الماضي.

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ورفع يوفنتوس رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب وباتت الفرصة مواتية لإنتر ميلان لاقتناص المركز الأول إذا هزم ضيفه بارما يوم السبت.

ويحتل إنتر حاليا وصافة الترتيب ورصيده 21 نقطة.

أما ليتشي، فرفع رصيده إلى 8 نقاط وارتقى للمركز 16 في ترتيب البطولة.

ويحل ليتشي ضيفا على سامبدوريا يوم الأربعاء بينما يستضيف يوفنتوس فريق جنوى.

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