بالفيديو - واتفورد يحقق رقما سلبيا.. وبرايتون ينتزع فوزا قاتلا من إيفرتون

السبت، 26 أكتوبر 2019 - 18:06

كتب : FilGoal

إيفرتون - برايتون

بات فريق واتفورد الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الذي لم يحقق أي انتصار حتى اللحظة، منفردا بالرقم السلبي بعد مرور 10 جولات من الدوري الإنجليزي.

واتفورد وليجانيس تساويا في عدم تحقيق أي فوز قبل أن يتخطى الأخير مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني.

واتفورد تعادل سلبيا مع بورنموث ليستمر بقاؤه في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط 5 تعادلات ومثلهم هزائم.

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أما بورنموث فاحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

وواصل التعادل فرض نفسه في مباراة أخرى بين وست هام ووشيفيلد يونايتد انتهت بهدف لمثله.

روبيرت سنودجراس تقدم للشواكيش في الدقيقة 44 قبل أن يتعادل الضيوف مع الدقيقة 69 بفضل ليس موسيت.

وكانت مواجهة إيفرتون مع برايتون الأكثر إثارة إذ انتزع الأخير فوزا قاتلا في الثواني الأخير، بنتيجة 3-2.

التوفيز قلبوا الطاولة بعد تأخرهم بهدف سجله باسكال جروس، ليحرزوا هدفين متتاليين عن طريق آدم ويستر (هدف ذاتي) وكليفرت لوين في الدقائق 20 و74 على الترتيب.

لكن الدقائق الأخيرة حملت نبأ سارا لأصحاب الأرض الذي تعادلوا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء انبرى لها نيال موباي.

ثم تسبب لوكاس ديني في خسارة إيفرتون بهدف سجله بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 94.

برايتون تقدم للمركز الـ12 بنفس عدد نقاط مركزه، وتراجع التوفيز للمركز الـ16 بـ10 نقاط.

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