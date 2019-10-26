مالديني عن عودة إبراهيموفيتش لـ ميلان: إنه حلم.. لكن هل سيقبل الدكة؟

لا يراه باولو مالديني لاعبا أساسيا باستمرار في هجوم روسونيري رغم ما يتمتع به من خبرة كبيرة، وهو ما قد يجعل السويدي يتردد في العودة إلى ناديه السابق.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي ميلان

زلاتان إبراهيموفيتش، النجم السابق ليوفنتوس وإنتر ميلان وميلان، يراوده عقله بالعودة إلى الدوري الإيطالي، الذي طالما أبدع فيه وتألق. (طالع ما قاله)

ورغم أنه لم يلمح إلى عودته إلى ميلان لكن مالديني، أسطورة النادي ومديره الرياضي الحالي، استبعد الأمر معللا "رجوعه حلم، لكن في عقله ربما يخشى ألا يظهر بنفس مستواه السابق".

وواصل في حواره مع قناة سكاي سبورت إيطاليا "أتذكر حين تركني كارلو أنشيلوتي على الدكة في مباراة الدربي، أدركت أني لم أعد في أفضل مستوى".

واستمر مدافع إيطاليا السابق "لا أعلم هل سيتقبل زلاتان ذلك أم لا. الجلوس على الدكة".

من 2010 إلى 2012 كان نجما فوق العادة بالقميص الأحمر والأسود، قاد النادي للقب الدوري في موسم 2010-2011 وفي العام التالي رحل إلى باريس سان جيرمان.

لكن في سن 38 الآن، قد لا يكون إبراهيموفيتش الذي كان يوما أفضل لاعبي الكالتشيو.

ويلعب إبراهيموفيتش، اللاعب السابق لبرشلونة وأياكس، في لوس أنجيليس جالاكسي الأمريكي منذ 2018.

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