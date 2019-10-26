بالفيديو - هل حرمه الحكم من ركلة جزاء؟ يد ستونز تتصدى لتسديدة تريزيجيه

طالب لاعبو أستون فيلا باحتساب ركلة جزاء أمام مانشستر سيتي بعدما اصطدمت الكرة بيد المدافع جون ستونز.

أستون فيلا يحل ضيفا على السماوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومحترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" عاد للمشاركة الأساسية مع الفيلانز بعدما مشاركته كاحتياطي في الثلاث مباريات الماضية.

وتريزيجيه هدد مرمى مانشستر سيتي مع الدقيقة 34 من تسديدة قوية بيسراه، ولكن الكرة ارتطمت بيد مدافع السماوي ستونز ليطالب لاعبو الفيلانز باحتساب ركلة جزاء.

ولكن الحكم رفض احتسابها بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

شاهد بنفسك.. هل تعتبر قرار الحكم صحيح أم خاطئ؟

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ولا يزال تريزيجيه (25 عاما) يبحث عن هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، شارك في 8 مباريات بالبطولة وأرسل تمريرة حاسمة وحيدة.

وانضم تريزيجيه إلى فيلا في الصيف الماضي قادما من قاسم باشا التركي، ليجاور مواطنه المحمدي الذي خرج من حسابات المدرب في المباريات الأخيرة.

ويحتل فيلا المركز 12 في ترتيب الدوري ورصيده 11 نقطة، بينما سيتي الثالث ورصيده 19 نقطة.

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