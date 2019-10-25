ميسي: لن أبادل أي شيء في مسيرتي بكأس العالم

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 21:58

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين

لو كان الأمر في يده، لما أجرى ليونيل ميسي تعديلات على ما حققه في مسيرته مقابل الفوز بكأس العالم.

أسطورة برشلونة اعترف برغبته بمعانقة كأس المونديال، لكنه في الوقت نفسه يُقدّر ما وصل إليه في مسيرته الكروية الخارقة.

ميسي صرّح عبر محطة TYC الأرجنتينية: "كنت سأحب لو فزت بكأس العالم، ولكني لا أستبدله بأي شيء آخر حققته في مسيرتي. أنا ممتن بما أعطاني الرب".

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وأكمل في حوار سيُنشَر كاملًا في وقت لاحق: "لم أحلم قط بكل ما وصلت إليه في حياتي، إنه أكبر بكثير مما كنت أتخيل".

وعجز ميسي عن قيادة بلاده الأرجنتين للفوز بكأس العالم في 4 نسخ شارك فيها، إذ كان أفضل ما حققه هو المركز الثاني عام 2014.

وفاز ميسي مؤخرا بجائزة The Best كأفضل لاعب في العالم المقدَمة من الاتحاد الدولي "فيفا"، ودخل القائمة الأولية للمرشحين لنيل الكرة الذهبية.

إن كنت من محبي القصص القصيرة، استمع لهذه الحكاية الممتعة

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