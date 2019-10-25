حلم طوكيو 2020 – المران الأول للمنتخب.. مشاركة مصطفى محمد وتحديد موعد القائمة النهائية

استهل منتخب مصر الأوليمبي استعداده لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتقام بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر خلال الفترة ما بين 8 و22 نوفمبر المقبل، ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويقع منتخب مصر المستضيف في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون وغانا ومالي.

وبدأت رحلة الاستعداد للمنتخب الأوليمبي بمران قوي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين المختارين بما فيهم مصطفى محمد الذي شارك في انتصار الزمالك على جينيراسيون فوت السنغالي يوم الخميس.

وبدأ المران بمحاضرة من شوقي غريب المدير الفني للمنتخب استمرت لمدة 30 دقيقة تحدث خلالها عن أهمية المرحلة المقبلة من أجل تحقيق هدف الوصول للأولمبياد.

وحدد شوقي غريب يوم 29 أكتوبر لإعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر.

وأعلن شوقي غريب في وقت سابق قائمة مبدئية للمنتخب بتواجد 27 لاعبا ستُقلص لـ 21 لاعبا في الـ 29 من شهر أكتوبر.

قائمة شوقي غريب تقلصت بالفعل وأصبحت 26 لاعبا بدلا من 27 وذلك بعد تعرض محمد محمود لاعب الأهلي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتشهد قائمة المنتخب تواجد:

حراسة المرمى: عمر رضوان (الجونة) – عمر صلاح (سموحة) – محمد صبحي (الزمالك) – مصطفى شوبير (الأهلي)

الدفاع: أسامة جلال (إنبي) – محمود مرعي (وادي دجلة) – محمود الجزار (الجونة) – أحمد رمضان "بيكام" (وادي دجلة) – محمد عبد السلام (الزمالك) – محمد صادق (الإسماعيلي) – أحمد أبو الفتوح (سموحة) – أحمد أيمن (الإسماعيلي) – كريم العراقي (المصري).

الوسط: أكرم توفيق (الجونة) – غنام محمد (الإنتاج الحربي) – عمار حمدي (الأهلي) – ناصر ماهر (سموحة) – أحمد حمدي (الجونة) – رمضان صبحي (الأهلي) – طاهر محمد (المقاولون) – إمام عاشور (الزمالك) – عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

الهجوم: مصطفى محمد (الزمالك) – صلاح محسن (الأهلي) – أحمد ياسر ريان (الجونة) – ناصر منسي (طلائع الجيش).

المرحلة الأولى من الاستعدادات للبطولة بدأت اليوم وممتدة حتى الـ 27 من نفس الشهر، بعدا تقام المرحلة الثانية في الفترة ما بين 28 أكتوبر وحتى الثاني من شهر نوفمبر خارج القاهرة.

المرحلة الثالثة والأخيرة من الاستعدادات ستبدأ في الثالث من شهر نوفمبر المقبل وتستمر حتى الـ 22 من نفس الشهر.

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