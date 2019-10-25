مؤتمر سولشاير: نورويتش فريق شجاع.. والإصابات سبب اللعب بثلاثي دفاع

أشاد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بمنافسه نورويتش سيتي قبل الصدام بينهما يوم الأحد في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

وقال في المؤتمر الصحفي للقاء: "آمل أن نتمكن من إيقافهم لأنه سيكون دوما من الصعب اللعب ضدهم في كارو رود. عندما شاهدت أول مباراة لهم أمام ليفربول شاهدت فريقا شجاعا. لعبوا بطريقتهم وتمسكوا بها".

وأشار "هذا ما جعلهم يحققون بعض النتائج الجيدة: هزموا نيوكاسل ومانشستر سيتي. نورويتش فلسفتهم واضحة".

سولشاير تابع "مستعدون لهم حاليا. كنا في بلجراد (أمام بارتيزان بالدوري الأوروبي) واستعدنا بعض اللاعبين. تعمدت إخراج أنتوني مارسيال وآرون وان بيساكا بعد 60 دقيقة لأنهم عادا من غياب طويل".

وأكمل "لذا آمل أن يكون الفريق مستريحا لأننا سنحتاج أفضل مستوياتنا كي نحظى بفرصة أمام المنافس".

وعن هل يواصل يونايتد الاعتماد على ثلاثي خلفي بعد مباراتي ليفربول وبارتيزان؟ "الإصابات وضعتنا في موقف غير جيد فيما يخص الأداء. لدينا مدافعون جيدون وهو ما سهّل اللجوء لثلاثي أمام ليفربول ثم بارتيزان".

وأردف "اللاعبون لدينا قادرون على اللعب بهذه الطريقة، على سبيل المثال جيسي لينجارد بإمكانه التواجد في خط الوسط، وكلا من سيرخيو روميرو وماركوس روخو لعبا بهذه الطريقة في نهائي المونديال (مع الأرجنتين)، وفيل جونز وهاري ماجواير لعبا بها أيضا مع إنجلترا".

المدرب النرويجي شدد "الإصابات السبب في لجوئنا إلى الثلاثي الخلفي ولكن الأمر سار بشكل جيد".

وأتم موضحا غياباته "بول بوجبا ودييجو دالوت وأكسيل توانزيبي ولوك شاو ونيمانيا ماتيتش مازالوا يعانون من الإصابة ونعمل بكد كي نستعيدهم وآمل أن يعودوا قريبا".

ويحتل يونايتد المركز الـ14 في ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط بعدما حقق الفوز مرتين فقط وتعادل في 4 مناسبات.

أما نورويتش الصاعد حديثا فيقبع في المركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد.

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