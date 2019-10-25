مؤتمر جوارديولا: تألق سترلينج يعود إليه.. وموعد عودة رودري

يرفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي القول بأنه السبب في تألق رحيم سترلينج بشكل خاص ولاعبيه بشكل عام مؤكدا أن الأمر يعود لهم.

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "لم أساعده في أي شيء، كل شيء هو قام به".

وواصل "نحن نتحدث سويا كمجموعة وكل اللاعبين لديهم إمكانيات مميزة، الفضل يعود إليه ولكل اللاعبين".

وأضاف "أحلم دائما بتطوير اللاعبين ولكن إن كان اللاعب لديه رغبة في التحسن فكل شيء يصبح ممكنا".

وعن المصابين قال: "رودري سيعود بعد التوقف الدولي المقبل، أما زينشينكو فيحتاج إلى خمسة أو ستة أسابيع بعد إجرائه عملية جراحية".

ويستعد مانشستر سيتي للقاء أستون فيلا غدا السبت في ملعب الاتحاد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الـ12 بـ11 نقطة.

طالع أيضا

تياجو موتا.. 2-7-2 وثورة حارس المرمى

نادر شوقي: أندية إيطالية تراقب رمضان صبحي

وكيله: طُلب من فتحي إعطاء شارة قيادة المنتخب لـ صلاح.. قد لا يستمر إذا حدث ذلك

المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط

تحديد موعد عملية صليبي محمد محمود "إذا ثُبتت الإصابة"