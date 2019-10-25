ليفربول يحصل على الضوء الأخضر للتوقيع مع "نايكي"

تم منح نادي ليفربول الإنجليزي الضوء الأخضر للتوقيع مع شركة "نايكي" بعد الحصول على حكم من المحكمة أمام مورد الملابس الحالي "نيو بلانس".

النادي الإنجليزي وقع على عقود رعاية الملابس الرياضية مع شركة "نايكي" لمدة خمس سنوات واضطر النادي إلى إثبات أنه لم يخالف الشروط الحالية في تعاقده مع "نيو بلانس".

ويدفع "نيو بلانس" 45 مليون جنيه إسترليني سنويا للريدز حتى صيف 2020، لكن مع تحول الريدز إلى "نايكي" سيحصلون على 30 مليون جنيه إسترليني وهو مبلغ أقل.

ووفقا لصحيفة "تيلجراف" الإنجليزية فأن المتحدث باسم النادي قال "سنستمر مع نيو بلانس الموسم الحالي، على أن نعد عملنا للموسم الجديد مع المورد الجديد".

وتابع التقرير أن هدف ليفربول الأول أن يكون قميص ومنتجات النادي متاحة أكثر للمشجعين العالميين وهو ما كان موضع خلاف خلال السنوات الأخيرة.

في المقابل أعلنت "نيو بلانس" خيبة الأمل في الحكم الذي لا يُمكن الطعن فيه.

الريدز متصدر جدول الترتيب يستعدون لمواجهة توتنام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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