مارادونا يطلب من رئيس نابولي الإبقاء على ميرتينز.. وعرض للبلجيكي

طالب الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، أوريليو دي لاورينتيس مالك نادي نابولي الإيطالي بالحفاظ على البلجيكي درايس ميرتينز.

درايس ميرتينس النادي : نابولي نابولي

مهاجم نابولي سجل هدفين ساهما في انتصار البارتينوبي على ريد بول سالزبروج النمساوي وتخطى بفضلهما مارادونا في ترتيب هدافي الفريق تاريخا (طالع التفاصيل).

الأرجنتيني تحدث لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية قائلا: "هذا لا يقلل مني، الأمر لم يكن محبطا في الحقيقة لقد صفقت من أجل ميرتينز عندما سجل، أفكر في نابولي وليس في نفسي".

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وتابع "أشاهد مباريات نابولي خاصة في دوري أبطال أوروبا، المباراة أمام سالزبورج كانت مثيرة، لم تكن جميلة لكن جيدة لأنه عندما تريد الفوز يظل الأمر عظيما".

وعن المهاجم البلجيكي "وُلد ليكون مهاجما، لكنه لم يكن يعرف، جميع أهدافه التي سجلها لم تكن لتحدث إذا لم يمتلك قلب مهاجم، لا أريد رحيله عن الفريق".

وأكمل صاحب الـ 115 هدفا بقميص نابولي "لذلك، عزيزي رئيس نابولي، لا ترفض طلبي، أنه تخطى سن الـ 30 أعلم هذا، لكنه يركض ويلعب ويسجل الأهداف بنفس الشغف والحماس للاعب شاب".

وأتم "لذلك إذا أراد الرحيل، فعلى ميرتينز أن يعرف بأن مكانه سيكون موجود ضمن فريقي خيمناسيا لابلاتا".

مارادونا يقود فريق خيمانسيا إذا خسر 4 مباريات وفاز في واحدة ويأمل في إبقاء الفريق ضمن الكبار للموسم المقبل من الدوري الأرجنتيني.

ميرتينز انضم لصفوف نابولي في صيف 2013 مقابل 10 مليون يورو قادما من بي إس في إيندهوفن.

وبدأ ميرتينز مسيرته في نابولي تحت قيادة رافائيل بنيتينز كجناح، وتحول إلى مهاجم وهمي تحت قيادة ماوريسيو ساري لينفجر تهديفيا.

ويمتلك ميرتينز 116 هدفا في 292 مباراة في حين جاءت أهداف مارادونا الـ 115 في 259 مباراة.

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