رقم هامشيك في خطر.. ميرتينز يتخطى مارادونا في نابولي

تخطى درايس ميرتينز الجناح البلجيكي لنادي نابولي الإيطالي عدد أهداف الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا مع البارتينوبي واقترب من صدارة ترتيب هدافي النادي.

مارادونا سجل 115 هدفا بقميص نابولي جعلته الهداف التاريخي، ثم تفوق عليه السلوفاكي ماريك هامشيك بفضل أهدافه 121 مع فريق الجنوب الإيطالي.

ميرتينز البالغ 32 عاما سجل ثنائية في شباك ريد بول سالزبورج قادت الفريق للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ثالث جولات الدوري الإيطالي.

وتفوق البلجيكي على برصيد 116 هدفا وأصبح على بُعد 6 أهداف ليصير الهداف التاريخي للنادي.

ميرتينز انضم لصفوف نابولي في صيف 2013 مقابل 10 مليون يورو قادما من بي إس في إيندهوفن.

وبدأ ميرتينز مسيرته في نابولي تحت قيادة رافائيل بنيتينز كجناح، وتحول إلى مهاجم وهمي تحت قيادة ماوريسيو ساري لينفجر تهديفيا.

ويمتلك ميرتينز 116 هدفا في 292 مباراة في حين جاءت أهداف مارادونا الـ 115 في 259 مباراة.

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