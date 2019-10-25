كرة سلة – الاتحاد السكندري يفوز على الجيش الملكي.. وحل أزمة

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 13:27

كتب : هاني العوضي

كرة سلة - الاتحاد السكندري

اختتم الاتحاد السكندري الدور الأول في البطولة العربية لكرة السلة بالفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 102-59.

وأتم الاتحاد منافسات دور المجموعات باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى بخمس نقاط بفارق نقطة عن الاتحاد المنستيري التونسي المتصدر.

وعقب التأهل إلى ربع النهائي قرر مجلس إدارة زعيم الثغر صرف مكافأة 200 دولار لكل لاعب.

أخبار متعلقة

كرة سلة - الاتحاد يكتسح الألماني السوداني في البطولة العربية سلة - نجم تونس يعود إلى ريال مدريد كرة سلة - ستوجلين يعلن رحيله عن الزمالك

وحدثت أزمة للاتحاد إذ أن البعثة اشتكت من سوء فندق الإقامة في مدينة سلا في المغرب ولكن الاتحاد العربي لم يبت في الشكوى.

لذا قرر رئيس البعثة أحمد عبد المجيد أن ينقل الفريق لفندق آخر عقب نهاية الدور الأول حتى لا يشتت اللاعبين.

طالع أيضا

تياجو موتا.. 2-7-2 وثورة حارس المرمى

نادر شوقي: أندية إيطالية تراقب رمضان صبحي

وكيله: طُلب من فتحي إعطاء شارة قيادة المنتخب لـ صلاح.. قد لا يستمر إذا حدث ذلك

المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط

تحديد موعد عملية صليبي محمد محمود "إذا ثُبتت الإصابة"

كرة سلة الاتحاد السكندري

نرشح لكم

أخر الأخبار

ليفربول يحصل غلى الضوء الأخضر للتوقيع مع "نايكي" 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيديو في الجول – لماذا نُحب الكرة.. أشياء قد تساعدك في الحياة 45 دقيقة | أوروبا
مؤتمر كلوب: تشامبرلين لم يسبب لي صداعا.. والبدلاء رائعين 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنا مارادونا - (9) أنا مدرب ورئيس نابولي.. ودفعت ديوني بسبب إنجاز أهم من المونديال ساعة | كتاب في الجول
مارادونا يطلب من رئيس نابولي الإبقاء على ميرتينز.. وعرض للبلجيكي ساعة | أوروبا
كرة سلة – الاتحاد السكندري يفوز على الجيش الملكي.. وحل أزمة 2 ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 2 نادر شوقي لـ في الجول: اشتباه في إصابة محمد محمود بالصليبي.. وخطوة للتأكد من ألمانيا 3 المسابقات تُحيل أشرف بنشرقي للجنة الانضباط 4 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا

قد ينال إعجابك