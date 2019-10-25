كرة سلة – الاتحاد السكندري يفوز على الجيش الملكي.. وحل أزمة

اختتم الاتحاد السكندري الدور الأول في البطولة العربية لكرة السلة بالفوز على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 102-59.

وأتم الاتحاد منافسات دور المجموعات باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى بخمس نقاط بفارق نقطة عن الاتحاد المنستيري التونسي المتصدر.

وعقب التأهل إلى ربع النهائي قرر مجلس إدارة زعيم الثغر صرف مكافأة 200 دولار لكل لاعب.

وحدثت أزمة للاتحاد إذ أن البعثة اشتكت من سوء فندق الإقامة في مدينة سلا في المغرب ولكن الاتحاد العربي لم يبت في الشكوى.

لذا قرر رئيس البعثة أحمد عبد المجيد أن ينقل الفريق لفندق آخر عقب نهاية الدور الأول حتى لا يشتت اللاعبين.

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