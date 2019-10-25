وكيله: فتحي رفض عرضا مغريا قبل القمة بيومين.. ومصير تجديده مع الأهلي

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 01:13

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - الأهلي - الزمالك

تحدث نادر شوقي وكيل أحمد فتحي ظهير الأهلي وقائد منتخب مصر عن جديد ملف تجديد عقد اللاعب مع المارد الأحمر، مشيرا إلى "الأهلي لم يفتح الحديث معه عن التجديد حتى الآن".

وينتهي عقد فتحي مع الأهلي مع نهاية الموسم الجاري.

وصرح نادر شوقي عبر قناة أون سبورت "الأهلي لم يطلب التجديد لفتحي، وأحمد نفسه لم يرفض".

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وأضاف "لقد رفض أحمد فتحي عرضا مغريا من ناد مصري قبل يومين من مباراة السوبر أمام الزمالك. العرض كان بمبلغ جيد جدا جدا للاعب والنادي".

وأشار "ومع ذلك لم يصرح أحمد فتحي بأنه رفض العرض، لأنه يعلم ما يريده".

وأوضح نادر شوقي "الطرفان رفضا العرض، إدارة الأهلي واللاعب، وذلك في اليوم الأخير قبل باب الانتقالات، وكان أمامي العرض عند إنهاء صفقة شراء أحمد حمدي من الأهلي للجونة".

وألمح وكيل أحمد فتحي في ختام تصريحاته "من الممكن أن يستمر اللاعب مع الأهلي لنهاية الموسم. أي عرض يُقدمه الأهلي يكون مغريا بكل تأكيد لأي لاعب، ولذلك سأقول إذا كان العرض مرضيا للطرفين فأنه سيجدد عقده بكل تأكيد".

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