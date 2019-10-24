محمد محمود ضمن 8 أسماء تعاني من الصليبي في الأهلي

يعاني النادي الأهلي في مختلف الألعاب من إصابة الرباط الصليبي، وأصبح محمد محمود الحالة الثامنة حاليا بعد أيام قليلة من تعافيه من الإصابة الأولى.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وكان محمد محمود قد أصيب بالرباط الصليبي في يناير الماضي واستمرت مرحلة علاجه وتأهيله 9 أشهر حتى أصبح لائقا للمشاركة من جديد.

وبعد أيام قليلة وقبل خوض أي مباراة رسمية مع الفريق أصيب محمد محمود مجددا بالرباط الصليبي خلال تدريبات الفريق ولكن في القدم الأخرى.

وتضرب إصابة الرباط الصليبي عددا من لاعبي الأهلي في الوقت الحالي بمختلف مراحل الفريق بكرة القدم بجانب رياضتي الكرة الطائرة واليد.

ويستعرض لكم FilGoal.com إصابات الصليبي التي يعاني منها الأهلي في الوقت الحالي بجانب محمد محمود:

- ضياء وحيد ظهير أيسر فريق مواليد 2000 أصيب للمرة الثانية بقطع في الرباط الصليبي.

وضياء هو الشقيق الأصغر لمحمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول في الأهلي.

- أحمد أشرف قائد فريق 2001 مصاب بالرباط الصليبي من الموسم الماضي ومازال يواصل التأهيل قبل العودة.

يلعب أشرف في مركز الوسط المهاجم في فريق الأهلي.

- سمير محمد مهاجم فريق 2003 تعرض للإصابة بالرباط الصليبي منذ عدة أسابيع.

- محمد خليل لاعب وسط مهاجم لفريق 2000، ويلعب في مركز الجناح وتعرض للإصابة بالصليبي مرتين أخرهم هذا الموسم.

- حسين لطفي مدافع فريق 2000 تعرض للإصابة بالرباط الصليبي مرتين أيضا، وأخرهم نهاية الموسم الماضي.

- أحمد قطب لاعب فريق الأهلي للكرة الطائرة، يواصل العلاج والتأهيل من الإصابة بالرباط الصليبي قبل العودة للمشاركة تدريجيا.

- يارا شحاتة لاعبة فريق اليد لسيدات الأهلي بعد إصابتها الموسم الماضي بالرباط الصليبي.

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