أمير مرتضى: سوء الأداء؟ انظروا للكونفدرالية وسنتحسن أكثر

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 - 01:09

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أنه لا يشغل باله بمستوى أداء فريقه حاليا بقدر نجاحه في التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على جينيراسيون فوت بهدف دون رد يوم الخميس في ملعب السلام في إياب دور الـ32 ليتأهل إلى دور المجموعات رغم هزيمته ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

وقال أمير مرتضى لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم" تعليقا على الفوز: "نعم الأداء لم يكن جيدا ولكن حصلنا على ما نريده وهو أهم شيء التأهل".

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وواصل "أثق في تحسننا أكثر مع مرور الوقت وسنستغل فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء".

وأضاف "في الموسم الماضي بدأنا الكونفدرالية بشكل غير جيد ومشابه لما يحدث حاليا ولكن في النهاية توجنا بالبطولة".

وبسؤاله هل يخوض الزمالك معسكرا خارجيا قال: "لا أعتقد، سأتحدث مع ميتشو ولكن على الأغلب سيكون في القاهرة".

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