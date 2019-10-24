مواعيد مباريات مجموعة الزمالك في إفريقيا.. بداية صعبة ونهاية خارج الأرض
الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 23:03
كتب : FilGoal
حقق الزمالك فوزا صعبا على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ليضمن التأهل إلى دور المجموعات.
الزمالك يقع في المجموعة الأولى بجانب مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات المجموعة الأولى للزمالك في للبطولة.
الجولة الأولى
مازيمبي × الزمالك
29 أو 30 نوفمبر 2019
الجولة الثانية
الزمالك × أول أغسطس
6 أو 7 ديسمبر 2019
الجولة الثالثة
زيسكو × الزمالك
27 أو 28 ديسمبر 2019
الجولة الرابعة
الزمالك × زيسكو
14 أو 15 فبراير 2020
الجولة الخامسة
الزمالك × مازيمبي
21 أو 22 فبراير 2020
الجولة السادسة
أول أغسطس × الزمالك
6 أو 7 مارس 2020
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