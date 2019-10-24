مواعيد مباريات مجموعة الزمالك في إفريقيا.. بداية صعبة ونهاية خارج الأرض

حقق الزمالك فوزا صعبا على جينيراسيون فوت السنغالي بهدف دون رد في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ليضمن التأهل إلى دور المجموعات.

الزمالك يقع في المجموعة الأولى بجانب مازيمبي الكونغولي وزيسكو الزامبي وأول أغسطس الأنجولي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات المجموعة الأولى للزمالك في للبطولة.

الجولة الأولى

مازيمبي × الزمالك

29 أو 30 نوفمبر 2019

الجولة الثانية

الزمالك × أول أغسطس

6 أو 7 ديسمبر 2019

الجولة الثالثة

زيسكو × الزمالك

27 أو 28 ديسمبر 2019

الجولة الرابعة

الزمالك × زيسكو

14 أو 15 فبراير 2020

الجولة الخامسة

الزمالك × مازيمبي

21 أو 22 فبراير 2020

الجولة السادسة

أول أغسطس × الزمالك

6 أو 7 مارس 2020

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